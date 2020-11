Le maire de Langon Jérôme Guillem "préoccupé mais pas inquiet" pour les commerçants de sa ville

Le maire de Langon, Jérôme Guillem s’est dit "préoccupé mais pas inquiet" pour les commerçants de sa commune, ce lundi dans la matinale de France Bleu Gironde. "La semaine prochaine, il y a encore des magasins qui ouvrent dans le cœur de ville" de Langon, souligne Jérôme Guillem. "Il faut garder l'ambition que l'on a pour notre ville. La dynamique que l'on impulse est là". Les commerçants espèrent toujours rouvrir le weekend du 27-29 novembre, le gouvernement parle lui d'une date autour du 1er décembre, en attendant les annonces d'Emmanuel Macron, mardi.

S'il ne se dit pas inquiet c'est parce que "dans les collectivités on se mobilise pour les accompagner", rappelle Jérôme Guillem, citant plusieurs actions mises en place comme un "Comité de promotion de l'économie locale, où on a regroupé tous les acteurs, l'Etat, les parlementaires, les chambres consulaires, les représentants des commerçants". Le maire de Langon cite aussi une plateforme numérique, Faire mes courses, qui a été créée dans le Sud-Gironde, comme cela a pu se faire à Bordeaux.

Jérôme Guillem souhaite un "assouplissement" des règles pour que les commerces "ne subissent pas, si on les rouvre au dernier moment, un afflux important qui pourrait nous remettre den difficulté d'un point de vue sanitaire."

Revoir l'interview de Jérôme Guillem

Parmi les conséquences des deux confinements, un certain exode urbain, avec des citadins prêts à quitter les métropoles pour s'installer dans des villes plus petites. "On le ressent fortement", témoigne le maire de Langon. "Dès qu'une maison est mise en vente, elle est vendue dans la journée ou le surlendemain".

Gratuité de l'A62, RER Métropolitain...

"C'est important de se positionner vis-à-vis de la Métropole, pour préparer les mutations qui sont en place", notamment concernant les transports. Le maire demande ainsi la gratuité de l'autoroute A62 entre Bordeaux et Langon, pour les Langonnais, dénonçant "une iniquité territoriale" face à Libourne et Arcachon, reliés à Bordeaux par des routes gratuites, ce qui pénalise "nos concitoyens et nos entreprises du secteur".

Concernant le train, la ligne Langon-Bordeaux devrait être modernisée en 2028 avec le RER Métropolitain. "Il faut se préparer maintenant", alerte Jérôme Guillem. Il ne faut pas le voir comme une contrainte, mais comme une chance de s'organiser"