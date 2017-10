Le maire de Lauterbourg remettra le panneau "Alsace" à la place de celui du "Grand Est"

Jean-Michel Fetsch, le maire de Lauterbourg, fait le buzz sur Facebook en indiquant vouloir retirer le futur panneau "Grand Est".

"Ici à Lauterbourg, nous aimons l'Alsace." Jean-Michel Fetsch, le maire de cette commune bas-rhinoise, située à la frontière avec l'Allemagne, ne veut pas voir s'installer dans sa ville le panneau d'entrée dans la région Grand Est. Dans l'après-midi du vendredi 20 octobre, il a donc choisi de s'afficher sur Facebook aux côtés du panneau de l'ancienne région Alsace, qui a été retiré pour être conservé. "Nous l'ôterons, dit-il au sujet du futur panneau "Grand Est", et remettrons celui ôté" ... à savoir le panneau "Alsace". Moins de 24 heures plus tard, son post recueillait plus de 2.500 "likes" et suscitait plus d'un millier de partages.

"Je suis avant tout un Alsacien et je souhaite que nos petits-enfants soient toujours des Alsaciens, s'est expliqué Jean-Michel Fletsch au micro de France Bleu Alsace. Un Allemand qui passe la frontière et arrive à Lauterbourg, il préfère voir 'Alsace' que 'Grand Est'."

Avec le succès de mon post, on voit bien que les Alsaciens n'acceptent pas le Grand Est de gaieté de cœur

L'installation de 17 panneaux "Grand Est" aux entrées de la nouvelle grande région a été validée fin septembre, en application de l'arrêté du 6 décembre 2001, qui définit la signalétique des régions administratives. Plusieurs élus, dont le maire d'Obernai, Bernard Fischer, avaient déjà fait connaître leur mécontentement à ce moment-là. Pour calmer cette grogne, la région Grand Est a fait savoir qu'elle installerait 26 panneaux touristiques complémentaires qui reprendront les anciennes appellations de région, y compris en dialecte.