Laval, France

La nouvelle promotion de la Légion d'honneur a été dévoilée en ce premier janvier 2019, et on apprend que le maire de Laval François Zocchetto est fait chevalier de la Légion d'honneur.

"Cette promotion rassemble au total 402 personnes réparties à parité exacte hommes-femmes entre 345 chevaliers, 42 officiers, 9 commandeurs, 4 grands officiers et 2 grand'croix", a indiqué la grande chancellerie de la Légion d'honneur dans un communiqué.

Les 23 joueurs de l'équipe de France de foot, champions du monde en juillet dernier, sont également tous faits chevaliers, ils bénéficient d'une "promotion spéciale" et ont été distingués pour "services exceptionnels nettement caractérisés". En 1998, lors de leur précédente victoire en Coupe du monde, la Légion d'honneur avait également été attribuée aux joueurs de l'équipe de France ainsi qu'aux présidents de la Fédération et de la Ligue nationale de football et au sélectionneur.

L'écrivain français parmi les plus connus et traduits à l'étranger, Michel Houellebecq, est aussi nommé chevalier, tout comme le journaliste Stéphane Bern, promoteur du loto du patrimoine (dont va bénéficier le château de Lassay-les-Châteaux).