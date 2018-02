Montpellier, France

Roger Caizergues, maire de Lavérune depuis 23 ans est devenu diacre dimanche 4 février au soir en l'église Notre-Dame-de-la-Paix dans le quartier Pas du Loup de Montpellier. Les diacres peuvent marier, baptiser ou présider des obsèques mais ne peuvent pas faire la messe ni l'eucharistie.

Plus d'une centaine de fidèles et de proches

Difficile de trouver une place en l'église, les fidèles des paroisses de Lavérune, Saint-Jean-de-Védas, Montpellier mais aussi des gardois, sans compter la famille se sont déplacés pour l'événement.

C'est l'évêque Mgr Claude Azéma qui a dirigé l'ordination diaconale. Une cérémonie qui vient marquer une réflexion spirituelle de sept années. "Tu a voulu être serviteur au service de tes administrés et voilà que tu deviens diacre au service de tous, et en particulier des laissés pour compte de notre société." Roger Caizergues devient aumônier du Secours Catholique. "C'est une fonction de soutien spirituel mais aussi administratif au sein du Secours Catholique" explique le tout nouveau diacre.

C'était une cérémonie qui ressemblait à Roger Caizergues. Simple, profonde et en même temps c'était détendu. Il est heureux. - Une fidèle.

Deux écharpes bien séparées

"Quand je suis maire, je ne suis pas diacre, précise Roger Caizergues, je tiens à distinguer les deux, à ne pas mêler ce qui est du domaine civil et religieux." Cette nouvelle fonction ne changera rien à son engagement en tant que maire de Lavérune : "la gestion de la commune est pour moi totale et complète et elle va continuer comme elle a existé jusqu'à maintenant."