Le maire de Margon et doyen des maires de l'Hérault, Jacques Libretti, est mort

Jacques Libretti est mort à l'âge de 84 ans dans la nuit de mardi 4 au mercredi 5 janvier. Le maire de Margon et doyen des maires de l'Hérault s'est éteint à l'hôpital de Béziers. Ancien policier, il est arrivé dans le conseil municipal en 1989. Puis maire depuis 1995. Il a grandement participé au développement de son village. Margon est passé de 100 à 800 habitants, en partie grâce à lui.

Un maire apprécié dans sa commune

Jacques Libretti était apprécié par les habitants de Margon. Lui qui s'est battu pour garder l'école de sa commune ouverte. Interviewé en décembre 2022 par France Bleu Hérault, il nous redisait à quel point il aimait y être élu. "J'adore ce village. Je respire ce village. On dirait que j'ai 20 ans quand j'y suis. Même si je me lève tôt et que j'ai des grosses journées."

Il nous précisait aussi les projets qu'il voulait réaliser à Margon : "Je veux refaire la place et le centre du village."

La mairie est endeuillée. Elle est ouverte exceptionnellement ce mercredi après-midi pour préparer ses obsèques. Un hommage public lui sera rendu.

