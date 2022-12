Le maire de Marignane veut expérimenter le port de l'uniforme à l'école et le lever de drapeau

Le maire de Marignane Eric Le Dissès propose au ministre de l'Education nationale d'expérimenter deux mesures sur sa commune : le port de l'uniforme à l'école et le lever de drapeau en chantant La Marseillaise. C'est dans une lettre au ministre Pap Ndiaye envoyée le 30 novembre dernier et pour répondre à une circulaire du ministre au sujet de multiples incidents liés aux questions de la laïcité, que l'élu des Bouches-du-Rhône détaille ses propositions.

Une "levée des couleurs" chaque lundi matin

Pour Eric Le Dissès, l'école est aujourd'hui "le creuset baptismal du communautarisme et du fondamentalisme islamique". Pour lui, il faut donc "remettre la France et l'idée de Nation au coeur des établissements scolaires (...) par des actes simples et forts". Il propose donc "d'insuffler chez nos jeunes un esprit républicain et patriotique" en organisant une "levée des couleurs" chaque lundi matin, au coeur de laquelle les élèves chanteront La Marseillaise "avec le corps enseignant et le personnel communal". En fin de semaine, une "baissée des couleurs" serait aussi organisée.

Le retour de l'uniforme

Seconde mesure proposée par le maire de Marignane : réintroduire l'uniforme dans les écoles primaires. Pour Eric Le Dissès, cela permettra de "mettre fin aux inégalités vestimentaires qui se sont malheureusement creusées avec les crises économiques et sociales". L'élu insiste aussi sur cette mesure qui selon lui renforcerait la laïcité dans les établissements face aux "provocations vestimentaires avec la multiplication des fameuses bayas, ces longues tuniques que certaines jeunes musulmanes portent".

Eric Le Dissès propose que Marignane soit "ville-pilote" après la consultation des parents d'élèves.

Face à ceux qui y voient des dérives "nationalistes ou militaristes", le maire de Marignane se défend et affirme que ce sont des "mesures de bons sens" et que "l'éducation doit reprendre toute sa place".