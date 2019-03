Le maire de Marnay peut (enfin) distribuer une prime de 30 euros aux habitants de sa commune

Poitiers, France

C'est un geste de solidarité qui aura mis du temps à aboutir. Les habitants de la commune de Marnay près de Poitiers vont enfin pouvoir aller chercher leur chèque de 30 euros.

Une prime exceptionnelle pour chaque foyer fiscal décidée pour les fêtes de fin d'année par les élus et le maire de Marnay Christian Chaplain mais qui a été ralentie par un long processus administratif.

"On peut commencer à distribuer les chèques" Christian Chaplain

Les chèques vont être distribués par le secrétariat de la mairie dans cette commune d'un peu plus de 700 habitants. "Ce n'est plus le même effet que si on avait pu les avoir à Noël mais on y est arrivé", se réjouit le maire de la commune.

300 chèques

"On veut montrer que l'on n'est pas là uniquement pour prendre de l'argent mais que le budget des communes appartient aux administrés. Il s'agit d'un don de solidarité auprès de nos administrés", explique le maire.

Pour avoir un des 300 chèques de 30 euros les administrés peuvent se rendre à la mairie durant les heures d'ouverture de 8h30 à 12h et 14h30 à 17h30 tous les jours de la semaine. Christian Chaplain espère que cette initiative donnera des idées à d'autres maires en France.