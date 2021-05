Le maire de Mazamet demande à la préfète du Tarn de rendre le port du masque facultatif en extérieur

Dans cette lettre, Olivier Fabre rappelle que 4.000 personnes sont vaccinées chaque semaine dans le centre de vaccination de sa commune. Le maire de Mazamet met aussi en avant la forte baisse du taux d'incidence dans le Tarn ainsi que dans les départements limitrophes. Dans le Tarn, on compte 123 cas positifs pour 100.000 habitants.

Je vous demande de bien vouloir étudier la suppression de l'obligation du port du masque en extérieur, pour les personnes vaccinées dans un premier temps

L'édile estime que c'est le moment de se pencher sur la question "cette mesure de bon sens au vu des faibles risques de contamination en extérieur a déjà été adoptée dans de nombreux pays en Europe et dans le monde". Le sujet, il est vrai, est de plus en plus évoqué, notamment par le ministre de la Santé lui-même qui espère que les Français n'auront plus à mettre en masque dehors cet été.

Dans quelques départements comme l'Ariège, le port du masque sur al voie publique n'est obligatoire que dans les plus grandes communes. À Toulouse en revanche, cela fait sept mois et demi, depuis le 30 septembre, que la population doit circuler masquée dans les rues.