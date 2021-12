Le maire de Metz François Grosdidier favorable à la vaccination obligatoire pour tous

François Grosdidier, maire de Metz et président de l'Eurométropole

Depuis samedi 4 décembre, le port du masque est à nouveau obligatoire en extérieur à Metz et dans les communes de plus de 5.000 habitants : une mesure "pas suffisante pour arrêter complètement l'épidémie, mais au moins pour la réfréner", souligne le maire de Metz, François Grosdidier, invité de France Bleu Lorraine ce lundi, alors que le taux d'incidence en Moselle dépasse les 350 cas pour 100.000 habitants.

Mais pour lui, la principale mesure, c'est la vaccination : "On a vacciné encore quelque 5.000 personnes au centre Saint-Symphorien ce weekend. Il faut continuer, absolument. Il y a moins de malades graves aujourd'hui, les lits de réanimation ne sont pas saturés - et c'est le résultat de la vaccination." Même s'il est difficile de trouver des créneaux sur Doctolib pour les prochains jours, selon François Grosdidier, "on assure le rythme. Il faudrait surtout que les derniers récalcitrants se vaccinent."

On a vacciné des générations d'enfants avec d'autres vaccins, sans que ça pose problème !"

Il se dit favorable à la vaccination des enfants : "Ils ne courent pas grand risque avec le Covid, mais peuvent propager le virus. On a vacciné des générations d'enfants avec d'autres vaccins, sans que ça pose problème !" Le maire de Metz est d'ailleurs, comme celui de Nancy, pour la vaccination obligatoire... pour tous, "sauf contre-indication médicale bien sûr, mais il faut une vaccination généralisée."

François Grosdidier demande aussi d'être vigilant avec les pots dans les entreprises, avant les fêtes de fin d'années. "Je comprends qu'on fasse la fête, c'est difficile pour des collaborateurs qui travaillent ensemble toute l'année de ne pas faire de moment festif, mais il faut le faire avec une infinie prudence."