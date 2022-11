Le maire de Metz ne veut plus de boîte de nuit dans le centre-ville

Le maire de Metz François Grosdidier ne veut plus de discothèque en centre-ville : "Je pense qu'il y a des activités qui n'ont pas forcément leur place en zone habitée. Quand des boîtes de nuit génèrent des nuisances et des incivilités aussi fortes pendant toute la nuit, il faut qu'elles trouvent place en périphérie."

Le public est ingérable

L'élu ajoute : "Manifestement, les gérants ne peuvent pas contrôler tout le public qui sort et le public aujourd'hui est ingérable. Je ne jette pas la pierre aux gérants. On n'est pas forcément responsable de tous ses clients, surtout quand ils sortent de l'établissement". François Grosdidier ajoute que les moyens déployés par la police municipale ne suffisent pas.

Depuis cette annonce, Olivier Molari, le patron du Channel, une boîte de nuit dans le centre-ville de Metz ne décolère pas. Pour lui, cette position risque d'affaiblir encore le centre-ville : " Les gens vont faire leurs courses en ville, vont au restaurant, dans les bars et ensuite en discothèque. Là, si on dit aux gens qu'ils ne pourront plus aller danser, ils vont délaisser le centre-ville".

"On va dire aux gens de prendre leurs voitures en sortant des bars, je ne comprends pas" - Un patron d'établissement messin

Le patron du Channel poursuit : "Dans tous les centres-villes de France, il y a des discothèques. Les gens qui viennent danser en ville sont citadins. On est en train de leur dire, Messieurs-Dames, n'allez plus danser en ville, prenez votre voiture en sortant des bars, malheureusement éméchés, allez danser en périphérie et rentrer en ville après ! Je ne comprends pas la logique".