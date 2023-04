Le maire de Montarnaud exige le départ de Macondo, un tiers-lieu dédié à des projets écologiques

Depuis 2018, un groupe d'associations et de sociétés coopératives appelé Macondo est installé au Mas Dieu, un site classé Natura 2000 en pleine garrigue, où le risque d'incendie est élevé. Ce tiers-lieu, qui dispose bien d'un bail et a aménagé plusieurs lieux sous des grands panneaux solaires, met en avant l'économie circulaire, la formation, et des projets environnementaux.

Sauf que ce site n'est pas raccordé à l'eau, les secours ne peuvent donc pas intervenir en cas de feu, et le maire les menace désormais d'expulsion. Il reproche à Macondo d'avoir construit sur ce site sans permis de construire et d'accueillir du public alors qu'il n'y a pas de borne incendie.

"C'est de la calomnie", dit Macondo

"C'est de la calomnie", répond Nathalie Boudé, coordinatrice de Macondo. "On n'est pas une ZAD, on est des locataires, avec des projets utiles pour la collectivité. Si on n'est pas dans les clous, ce n'est pas de notre faute. Donnez-nous les moyens d'occuper décemment les lieux, au lieu d'être dans une bataille. Macondo n'est pas responsable de cette situation", martèle Nathalie Boudé.

"Je n'ai qu'une seule solution : leur demander de déménager", répond le maire

Mais le maire est très ferme, ce groupe occupe illégalement le site et il veut les voir quitter les lieux. "La semaine dernière, il y a eu une assemblée générale dans ce lieu", rappelle le maire Jean-Pierre Pugens, qui précise que c'est interdit, car les secours ne peuvent pas intervenir en l'absence de borne incendie.

"Je ne peux pas prendre la responsabilité de laisser quelqu'un dans un endroit non-conforme, où les incendies peuvent être graves. Si cet été il y a un incendie et que des gens meurent, on me demandera ce que j'ai fait pour empêcher le drame. Donc je n'ai qu'une seule solution, c'est de leur demander de déménager le plus rapidement possible", développe Jean-Pierre Pugens. Le maire a d'ores et déjà entamé une procédure juridique.