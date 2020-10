"Il faut un référendum local sur la 5G" Maud Bodkin, conseillère départementale du centre ville

Maud Bodkin, conseillère départementale de l'Hérault, veut mettre l'installation de la 5G à Montpellier en débat public. L'élue divers-gauche, issue de l'opposition au département, demande au maire de Montpellier, Michaël Delafosse d'organiser un référendum local sur la 5G. Il est le seul à pouvoir le faire. Le maire qui a déjà dit non à l'installation d'antenne 5G sur les bâtiments publics.

Un référendum local sur la 5G à Montpellier

Alertée par une cinquantaine d'habitants du quartier de Figuerolles qui se sont constitués en comité de quartier, Maud Bodkin a mis en place une pétition sur internet, "une pétition que je remettrai au maire pour qu'il prenne ses responsabilités et qu'il tienne une promesse de campagne". L'élue veut atteindre les 7 686 habitants, soit 5% de la population, le seuil minimum pour la question soit inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal. La question est : "Êtes-vous favorable au déploiement du réseau 5G sur le territoire de la ville de Montpellier ?"

Une question de santé, d'écologie et de sécurité

Pour élue, c'est une question de santé, d'environnement et de cyber-sécurité. "Nous avons besoin d'être éclairé sur toutes ces questions, l'Agence Nationale Sanitaire (NDLR : ANSES) a indiqué, dans son rapport d'octobre 2019, qu'elle ne peut pas dire que la 5G est dangereuse, mais elle ne peut pas dire non plus que ce n'est pas dangereux".

Une antenne à cinq mètres d'un balcon

L'alerte a été donnée par les habitants d'un immeuble de la rue de la Feuillade à Montpellier qui ont créé le comité de quartier "Figuerolles Autrement" cet été au moment de l'installation de deux antennes 3G et 4G sur le toit d'une résidence ACM. Des antennes déplacés par Bouygues puisqu'elles se trouvaient initialement sur le toit d'un immeuble voisin actuellement en travaux pour créer une résidence Séniors. Le problème c'est qu'avec ce déplacement, l'antenne se trouve à proximité de l'immeuble de la rue Feuillade, à 5 mètres environ des balcons du 5ème étage. Et c'est bien ce qui inquiète Hubert Borg dont la mère de 88 ans, atteinte de la maladie Alzheimer et diabétique, vit juste à côté de ces antennes. "J'ai peur des ondes pour la maman, nous avons refusé de la mettre en EHPAD pour éviter les risques liés avec le Covid, c'est pas pour qu'elle se retrouve inondée par des ondes comme dans un micro-ondes".

54 antennes 5G Orange à Montpellier

Pour le moment, le comité de quartier n'a pas eu confirmation de la part de Bouygues que ces antennes 3G et 4G accueilleront la 5G mais Maud Bodkin ne cache pas sa méfiance puisque l'installation au dessus de cette résidence devait être temporaire "jusqu'au 27 septembre" et qu'à ce jour, elle se trouve toujours sur place. Le feu vert pour la 3G et la 4G avait été donné par l'ancienne équipe municipale lors du mandat de Philippe Saurel à laquelle Maud Bodkin participait.

Hubert s'inquiète d'avoir une antenne 3G et 4G à quelques mètres de la chambre de sa mère © Radio France - Claire Moutarde

En fait, il y a aujourd'hui 54 antennes 5G sur la Métropole de Montpellier, installés par Orange, seul opérateur à faire aujourd'hui ces expérimentations selon l'ANFR, l'Agence National des Fréquences. Des infos disponibles également sur ce site internet.