Le maire de Montpellier est venu accueillir en personne la famille afghane à son arrivée dans l'avion du MHB

Lorsque l'avion affrété par le Montpellier Handball a décollé de Skopje, en Macédoine du Nord dans la nuit de mercredi à jeudi juste après minuit, tout le monde a été soulagé. Hakimullah Ghazniwal, l'ex-maire de Ghazny et sa famille étaient surs d'arriver en France à Montpellier.

Jusqu'à leur accompagnement par la police macédonienne de l'hôtel où ils se trouvaient depuis 4 jours à l'aéroport, un dernier retournement de situation était encore possible. Papiers visas et pass sanitaire en règle et la présence sur place du numero 2 du consulat de France à Skopje ont levé les dernières craintes.

Deux heures et demi plus tard, l'avion se pose à l'aéroport de Montpellier Méditerranée. C'est sous les applaudissements des joueurs du Montpellier Handball que la famille afghane descend de l'avion ,le père en premier. Michaël Delafosse, le maire de Montpellier est venu les accueillir, ceint de son écharpe tricolore et lui souhaite la bienvenue en persan, l'ex maire de Ghazny en est très touché.

Après une longue accolade entre le maire de Montpellier et l'ex maire de Ghazny, Michaël Delafosse a du mal a cacher son émotion .

Quand la vie est en jeu, il faut savoir répondre, et nous l'avons fait. Ces gens ont fait plus de 8000 kms, franchi des frontières, surmonter leurs peurs, et nous la France, Montpellier avons fait notre devoir. C'est jamais simple mais nous y sommes arrivés. Michaël Delafosse

La famille afghane a été accompagnée dans un hôtel de Montpellier ou elle résidera quelques jours puis ira dans une maison mise à leur disposition par la ville.

