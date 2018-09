Patrice Bessac, le maire de Montreuil, a dormi dans la nuit de jeudi à vendredi au foyer des travailleurs migrants de la rue Bara à Montreuil. Il dénonce l'inaction de l'Etat, qui a promis de détruire et reconstruire ce foyer, vieux de 50 ans, et aux conditions de vie indignes.

Montreuil, France

"Bonjour, je m'appelle Patrice Bessac". Jeudi soir, Patrice Bessac, maire (PCF) de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, a publié une vidéo, dans laquelle il se filme au foyer Bara, foyer pour travailleur migrants ouvert en 1968 dans le Bas Montreuil et qui accueille une grande majorité de maliens. Le maire a choisi de dormir sur place, "dans le réfectoire", raconte-t-il au micro de France Bleu Paris, pour dénoncer des "conditions révoltantes". "J'ai envie de vous le montrer car il faut que cela bouge" dit-il sur sa vidéo, destinée à bousculer les services l'Etat, qu'il doit rencontrer mardi sur ce dossier.

"J'ai vu des souris et des rats passer, des gens dormir dans les escaliers : des conditions de vie terribles, nous sommes dans un taudis" dénonce-t-il au micro de France Bleu Paris.

"J'ai la rage" - Patrice Bessac, maire de Montreuil Copier

Un protocole signé en 2013, toujours pas respecté

En 2013, un "protocole de desserrement du foyer" a pourtant été signé avec la ministre du Logement de l'époque, Cécile Duflot et le gestionnaire du foyer Coallia. Il prévoyait la construction de quatre nouveaux foyers plus petits. Deux d'entre eux ont été livrés, permettant à certains résidents d'y vivre désormais et deux autres seront bientôt construits.

Le protocole prévoyait aussi la destruction et la reconstruction sur le même site du foyer historique. Le nouveau foyer devait être livré en 2018. A l'heure actuelle, 250 à 300 personnes y vivent encore, dans des conditions indignes.

Le maire dénonce l'inaction de l'Etat

"C'est l'Etat qui bloque et une bureaucratie absurde" dénonce Patrice Bessac.

Le maire a donc proposé de déplacer les résidents du foyer dans des locaux inoccupés de l'AFPA, qui appartiennent à l'Etat, le temps de réaliser ces travaux, ce qui a été refusé. "Voila deux ans que je propose cette solution qui permettrait à ces personnes humaines d'avoir de nouveaux logements et que nous respections l'engagement moral pris avec eux" dénonce Patrice Bessac. "Nous avons une solution (...), c'est l'Etat qui bloque et une bureaucratie absurde!" ajoute l'élu, qui dit avoir "la rage".

Ce vendredi, le maire a pris un arrêté d’extrême urgence pour risque grave de sécurité, qui interdit théoriquement l'occupation du bâtiment. Pour le moment, la préfecture de Seine-Saint-Denis n'a pas répondu à notre sollicitation.