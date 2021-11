Le maire de Nancy appelle les manifestants anti-pass sanitaire "à faire preuve de responsabilité"

"La manifestation du 23 octobre dernier a mis en difficulté et en danger de nombreux restaurateurs, commerçants et passants. Si la liberté d’expression et le droit de manifester ne sauraient être remis en cause, le respect du parcours établi est une condition indispensable pour usage apaisé du centre-ville de Nancy" alerte le maire de Nancy, Mathieu Klein dans un communiqué ce vendredi 5 novembre, à la veille d'une nouvelle action.



L'élu" appelle encore une fois les manifestants à faire preuve de responsabilité" et demande "notamment de respecter le parcours prévu. Rien ne saurait en effet justifier le non respect de ce parcours, ainsi que des actes de vandalisme ou de violence qui pourraient être perpétrés en marge du cortège."



Mathieu Klein "salue le renforcement annoncé par la Préfecture des effectifs des forces de l'ordre pour assurer la sécurité des personnes et des commerces sur le trajet de la manifestation".