Le maire de Nice prend de nouvelles mesures fortes pour lutter contre la propagation du coronavirus

Suspension des visites dans les Ehpad municipaux, réduction de l'activité sportive et culturelle, plan blanc déclenché au CHU de Nice,...l'accélération de la circulation du coronavirus dans les Alpes-Maritimes inquiète les autorités hospitalières et la municipalité.

Face à l’accélération de la circulation du coronavirus dans les Alpes-Maritimes, le CHU de Nice et le maire de Nice, Christian Estrosi prennent des dispositions pour parer à une seconde vague. Le taux de positivité à la Covid-19 dans le département est de 7,8% contre 5,2% au plan national. Ce taux a doublé en 8 jours et c'est ce qui semble inquiéter fortement les soignants et la municipalité.

Le CHU de Nice veut éviter la saturation de ses services

Le Plan blanc est activé au CHU de Nice depuis que le département a été classé rouge le 28 août par le préfet des Alpes-Maritimes. Si la majorité des malades sont asymptomatiques ou des cas peu graves, le CHU prend ses précautions pour éviter que les services hospitaliers soient débordés. Charles Guepratte, directeur Général du CHU explique que sept patients sont actuellement en réanimation au CHU, 15 au total dans les hôpitaux du département.

Visites suspendues dans les quatre Ehpad municipaux

Le maire de Nice a annoncé la suspension des visites de proches dans les quatre Ehpad municipaux. La municipalité réduit les activités pour les séniors qui sont un "public fragile", les grandes manifestations culturelles et sportives attirant du monde seront reportées. Pas de journées du Patrimoine cette année à Nice, la programmation de la saison de l'opéra qui devait avoir lieu ce jeudi soir a été reportée. "Le télétravail sera privilégié fortement dans nos administrations", a précisé Christian Estrosi.

Christian Estrosi va à nouveau fournir des masques aux personnes fragiles, aux foyers en difficultés économiques et aux sans abris, ils seront envoyés par la Poste, les inscriptions en ligne débuteront le 14 septembre.Le maire de demande au préfet qu'il fasse stopper l'activité des ferries dans le port de Nice et que les personnes revenant de l'étranger, transitant par un aéroport français comme Paris, présentent un test covid à leur arrivée à l'aéroport de Nice.