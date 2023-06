Le maire de Ouistreham ne veut pas fournir des points d'eau et des sanitaires aux migrants de sa ville

C'est lors du conseil municipal lundi 12 juin que Romain Bail a annoncé son intention de faire appel de la décision en référé du tribunal administratif de Caen. Décision l'obligeant à créer des points d'eau, des sanitaires et des douches sur le camp de migrants installé le long du canal. "Trop c'est trop" pour l'élu qui multiplie les recours en justice pour obtenir le démantèlement de ce camp abritant aujourd'hui une trentaine d'hommes originaires du Soudan.

"Une réalité illégale, d'un campement illégal, de gens rentrés illégalement dans notre pays"

En annonçant son intention de faire appel et de saisir le Conseil d'Etat, Romain Bail ne mâche pas ses mots estimant que "le juge a été trop loin dans son ordonnance". Le maire de Ouistreham ironise : "je vais bientôt me transformer en gestionnaire de camping". Romain Bail ne digère pas cette obligation de fournir et de financer aussi des accès à l'eau : "trop c'est trop et on ne peut pas continuer la déconstruction de notre pays avec des gens qui nous disent ce que l'on doit faire chez nous".

L'accès à l'eau : un droit fondamental pour les associations d'aide aux migrants

A quelques mètres de l'entrée du campement, des marquages bleus sont apparus lundi sur le sol. Peut-être le futur emplacement des sanitaires et douches espère cette militante de l'association "Citoyens du monde" qui ne s'étonne plus des recours déposés par le maire, mais même "habituée à ce genre de discours mais c'est la honte". Il y a "toujours beaucoup de colère" raconte cette jeune femme présente chaque jour aux côtés des migrants : "on parle d'êtres humains pas d'animaux. Même les animaux sont extrêmement mieux lotis qu'eux ici."

Les associations d'aide aux migrants espèrent que ces marquages correspondent à l'emplacement des futurs sanitaires et douches © Radio France - Elodie Touchais

"Humainement on se doit d'agir pour les accueillir dignement"

Une fois l'ordonnance en référé prononcée la mairie de Ouistreham a huit jours pour lancer le début de la réalisation des travaux. Il n'est en revanche tenu à aucun autre calendrier explique Sophie Börner, conseillère municipale d'opposition EELV habituée à voir le maire "jouer sur les mots". Mais pour l'élue, la ville n'a pas à craindre "d'appel d'air". Fournir un accès à l'eau à ces migrants "ne les fera pas rester ou arriver plus massivement" car "Ouistreham n'est pas Calais, ce n'est pas la même problématique" considère l'élue d'opposition pour qui la priorité reste avant tout d'accueillir dignement ces migrants.

Faute d'un accès à l'eau potable, les associations fournissent chaque jour des bouteilles d'eau aux migrants © Radio France - Elodie Touchais

Mais le sujet est sensible. Peu de ouistrehamais acceptent de réagir. Ce pêcheur qui tient à rester anonyme s'avoue tout de même surpris, persuadé que l'eau potable était en accès libre sur le camp. "Depuis le temps qu'ils sont là, ils auraient pu faire quelque chose". Avec l'été qui approche et les températures qui grimpent, ce Ouistrehamais a du mal à imaginer leur quotidien "surtout qu'il y a de quoi se brancher juste à côté, c'est vraiment dommage"

L'installation de ces points d'eau, sanitaires et douches s'élèveraient selon Romain Bail à près de 100 000 euros. Une fois le Conseil d'Etat saisi, le maire de Ouistreham espère une décision sous un à deux mois.