Le maire de Palavas-les-Flots espère une réouverture de ses plages à la mi mai

Christian Jeanjean est confiant: le maire de Palavas compte sur une réouverture rapide, dès mi-mai des 6 kilomètres de plage de sa commune.

Lors de la conférence de presse du gouvernement sur les modalités du déconfinement, le ministre de l’intérieur Christophe Castaner a annoncé que les maires pourraient demander la réouverture de leurs plages à partir du 11 mai au Préfet, qui en décidera.

Aussitôt dit aussitôt fait, Christian Jeanjean, le maire de Palavas les flots en a fait la demande : "on appliquera le cahier des charges qu'on nous imposera," ajoute-t-il , "l'objectif est de permettre aux personnes d'aller sur la plage, pour marcher , se baigner aussi, bien sur pas question de s’agglutiner sous des parasols,"prévient le maire de Palavas, qui considère qu'entre ses agents municipaux et les gendarmes, il est possible de faire respecter les règles de distanciation.

A Palavas, on n'a que ça à offrir, la mer et la plage

Christian Jeanjean a une bonne raison d'être optimiste, "le préfet vient d'autoriser l'installation des postes de secours, c'est bien qu'il y a une volonté d'ouvrir l'accès aux plages !"

Le maire de Palavas espère pouvoir rouvrir ses plages à la mi mai.

" On peut rouvrir les plages en toute sécurité,"Christian Jeanjean, maire de Palavas Copier