Le maire de Pérols coupe au sécateur un câble téléphonique qui enlaidit le centre-ville

Le maire de Pérols pète un câble contre les fils téléphoniques qui pendent entre les maisons du centre-ville de sa commune. Jean-Pierre Rico est allé lui même, avec un sécateur, couper une ligne dans la rue Rouget de l'Isle ce vendredi. Elle avait été installée deux jours avant et devait amener la fibre à un riverain récemment arrivé. Le soucis c'est que les sous-traitants de l'opérateur téléphonique n'ont pas fait passer le câble par les gaines sous terraines prévues à cet effet pour le rendre discret.

Des câbles téléphoniques qui enlaidissent le centre-ville

L'élu n'en peut plus de voir le centre-ville de sa commune enlaidi par ces câbles tendus entre les habitations. "Il y a des règles d'installation à respecter. Les opérateurs et leur sous-traitants vont au plus vite et ne passent pas par les gaines sous-terraines. C'est inacceptable !"

Il en a surtout marre d'être mené en bateau par les opérateurs téléphoniques SFR, Orange, Bouygues Télécom et Free. "Il y a quatre opérateurs, ça fait quatre interlocuteurs, Ce n'est jamais eux. Ces quatre opérateurs ont entre dix et onze sous-traitants. C'est impossible de trouver un coupable."

Jean-Pierre Rico ne compte pas s'arrêter là : *"Je vais recenser tous les points où les installations ne sont pas en règle. Je vais envoyer une lettre aux opérateurs, aux propriétaires, aux locataires et leur donner trois mois pour faire en sorte de remettre en discrétion leur fils. "*Et si au bout de trois mois, ce n'est pas fait ? "J'irai couper tous les câbles !" promet le maire.

