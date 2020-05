Le maire de Poitiers prend un arrêté pour fermer l'îlot Tison la nuit après des débordements

Après la découverte d'une importante quantité de détritus et plusieurs soirées arrosées où les gestes barrières n'ont pas été respectés le week-end dernier, la mairie décide de fermer l'îlot Tison chaque soir dès 22h30 pendant le pont de l'Ascension.

Le déconfinement a été fêté, et parfois avec démesure, le week-end dernier, sur les bords du Clain à Poitiers. A l'îlot Tison, grand espace vert de la ville, les regroupements se sont poursuivis jusque tard dans la nuit avec à la clé des cadavres de bouteilles et des déchets en grande quantité, laissés sur place une fois les festivités terminées.

"Des directeurs généraux adjoints ont été nettoyer les lieux, ce n'est pas acceptable. On comprend qu'il puisse y avoir un soulagement de sortir après deux mois de confinement, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. On ne peut laisser des gens se rassembler sans respect des gestes barrières" a indiqué le maire Alain Claeys.

Autre arrêté pris pour Saint-Eloi

Dès ce mercredi soir 22h30 (et jusqu'à 7h30), l'accès à l'îlot sera interdit. Une société de gardiennage sera sur place avec mise en place de barrières. La police fera des patrouilles.

Un second arrêté a par ailleurs été pris pour le stade de Saint-Eloi où des jeunes (entre 40 et 100 individus selon la mairie) avaient pris l'habitude de se réunir. Or, les équipements sportifs sont fermés jusqu'à nouvel ordre.