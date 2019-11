Le maire de Pouilly-en-Auxois en a assez des incivilités

Ce sont de gros travaux qui sont en cours depuis plusieurs semaines à Pouilly-en-Auxois... Et certains habitants, peut-être par étourderie, marchent un peu n'importe où notamment dans le béton de trottoirs refaits à neuf et que les ouvriers doivent reprendre.

Pouilly-en-Auxois - France

"Merci beaucoup pour le non respect du travail effectué, maintenant il va falloir casser, recouler... C'est une perte de temps et d'argent..." c'est le petit message aigre-doux du maire de Pouilly-en-Auxois sur la page FaceBook de la mairie cette semaine.

8.000 véhicules traversent Pouilly chaque jour

Vous ne le savez peut-être pas mais depuis le mois de juin la ville a lancé de très importants travaux dans le centre-bourg. La mairie a profité de l'arrivée de la fibre en 2020 pour refaire ses réseaux enterrés : eaux pluviales et potable, assainissement. La commune en profite également pour construire de nouveaux trottoirs, reprendre la chaussée pour faire du centre de Pouilly un espace partagé entre les automobiles -8.000 traversent la commune tous les jours- et les piétons.

Le maire Bernard Milloir et Julien chef de chantier pour une société de BTP © Radio France - Thomas Nougaillon

Le centre-ville de Pouilly-en-Auxois en travaux © Radio France - Thomas Nougaillon

Plus de 2 millions d'euros de travaux

Ces travaux colossaux vont coûter au total 2,3 millions d'euros. Le soucis c'est que certains habitants manquent de civisme. Exemple avec un trottoir que les ouvriers viennent de terminer, une personne a marché dans le béton frais, il va falloir tout refaire. Ce qui énerve le maire Bernard Milloir et il y a de quoi... "Vous voyez le béton désactivé a été coulé hier et pendant une journée il ne faut pas marcher dessus" peste le premier magistrat. "Ce qui me gène c'est qu'à chaque fois ce genre de choses font qu'on s'en remet pour une journée, deux jours de plus et mis bout à bout on est vite arrivé à une semaine de supplément de travaux".

Des petites empreintes de pas aux grosses conséquences

Entre les tas de sable, les barrières et les engins de chantiers, devant le kebab rue du Général de Gaulle quelqu'un a laissé sept à huit empreintes de pas dans le béton qui a séché. Julien est chef de chantier d'une boîte de BTP, il est dégoûté. "On met des passerelles pour accéder aux commerces, aux immeubles et certaines personnes préfèrent marcher dans le béton!"

"Je ne peux pas les frapper!"

C'est la répétition de ces incivilités contre lesquelles il ne peut rien qui énerve Julien. "Je ne peux pas les insulter, je ne peux pas les frapper, je rend compte à monsieur le maire et on reprend le travail" bout le chef de chantier. Pour refaire les 3 mètres carrés de ce trottoir : il va falloir casser le béton au marteau-piqueur, recouler du béton désactivé, laisser sécher... Trois jours de boulot supplémentaires alors que cette rue devrait normalement terminée!

Fin de la galère en mars prochain si tout va bien

Si les travaux sur les réseaux ont débuté par phases dès 2014, les gros travaux de réaménagement eux ont démarré en juin dernier. Tout devrait être terminé en mars prochain mais... il faudra aussi composer avec les poids-lourds qui renversent des bordures de trottoirs en cours d'installation, les automobilistes qui se garent dans des espaces destinés à accueillir des plantations ou encore les empreintes de pas dans le béton fraîchement coulé. Selon le maire tout cela mis bout à bout va retarder la livraison des travaux et entraîner un surcoût impossible à chiffrer pour l'instant.

Ces traces de pas vont conduire les ouvriers à refaire cette partie du trottoir © Radio France - Thomas Nougaillon