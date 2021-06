Le maire de Saint-Andiol désemparé face à l'installation de caravanes de gens de voyage sur sa commune

Le maire de Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône) ne cache pas sa colère sur France Bleu Provence à cause de l'installation illégale à répétition de plusieurs centaines de caravanes de gens du voyage sur sa commune de 3.500 habitants. Daniel Robert dénonce des nuisances et demande à la préfecture d'agir.

Daniel Robert ne sait plus quoi faire. Alors pour se faire entendre il menace de boycotter ce dimanche les élections régionales et départementales dans sa commune. Une menace pour que la préfecture et le département agissent face à l'installation répétée sur sa commune de caravanes de gens du voyage. Près de 340 ont pris leur quartier sur le terrain d'un agriculteur fin mai et ce dimanche une cinquantaine se sont installées sur un terrain communal à la lisière de Saint-Andiol.

Je n'ai rien contre ces gens là, mais cela entraîne des nuisances pour les habitants de Saint-Andiol, sans parler que ces gens là ne respectent aucune mesures sanitaires liées à la crise actuelle, il y a donc l'éventualité de connaître de nouveaux clusters - Daniel Robert

La loi oblige les communes de plus de 5000 habitants à créer une aire d'accueil pour les gens du voyage. La commune de Saint-Andiol n'est donc pas concernée (3.500 habitants) mais le maire estime justement que les communes alentours ne jouent pas le jeu et n'appliquent pas la loi. Il souhaite que la préfecture et le département agissent.

Nous sommes désarmés face à ça. Le schéma départemental de l'accueil des gens du voyage n'est pas respecté dans les Bouches-du-Rhône. Il faudrait, je pense, une aire de grand passage par arrondissement ce qui n'est pas le cas. Il y en a une seule à Istres qui n'est pas très importante

Le maire en appelle aux services de l'Etat que lui répondent pas : "la préfecture est étonnement muette sur le sujet. La gendarmerie nous aide mais côté service de l'Etat c'est le silence complet". Et aujourd'hui il se sent seul et abandonné.