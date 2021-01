Le maire de Saint-Brieuc refuse de faire appliquer le couvre-feu à 18h

"On a le droit de déroger, alors faisons-le." Le maire de Saint-Brieuc Hervé Guihard est très clair. Il n'a pas l'intention de faire appliquer le couvre-feu à 18h à ses administrés. Dans un entretien accordé à franceinfo, l'élu affirme vouloir permettre "à toutes les familles de mieux s'organiser, de continuer à vivre un peu mieux, d'aller chercher leurs enfants un petit peu plus tard" mais aussi de laisser les gens en "profiter pour faire leurs courses un peu plus tôt et aller dans les quelques commerces qui seront ouverts et ça va les aider".

Une position que tient Hervé Guihard en raison de la situation sanitaire qui n'est pas "en crise" à Saint-Brieuc, selon l'élu. "Si nous étions en crise, je n'aurais pas du tout cette réaction." Les services publics vont ainsi rester aux horaires d'avant, comme si le couvre-feu était à 20h explique Hervé Guihard. "On va continuer à ouvrir les écoles, les crèches, les centres de loisirs, les centres d'accueil jusqu'aux horaires classiques. Parce que sinon, ce sont toujours les plus défavorisés qui trinquent."