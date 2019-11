Le maire de Saint-Étienne à la Grande mosquée pour montrer sa solidarité à la communauté musulmane

Saint-Étienne, France

Avant le prêche de l'imam ce vendredi après-midi à la Grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne, qui porte justement sur la question du vivre ensemble et de la lutte contre les extrémismes, le maire de la ville se présente devant les quelques 3.000 fidèles réunis dans la salle de prière (et jusque sur le parvis) pour leur apporter son soutien.

Pendant son allocution de cinq minutes, Gaël Perdriau explique qu'il souhaite "témoigner de sa solidarité à la communauté musulmane de Saint-Étienne à l'heure où se banalise le mal porté par tous ceux qui veulent détruire notre République".

À Saint-Étienne, je ne connais qu'une communauté : la communauté stéphanoise

"Comme je l'ai fait pour d'autres actes de terrorisme, je condamne avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé à Bayonne", ajoute le maire de Saint-Étienne, estimant que "ceux qui gardent le silence se rendent complices de tels agissements", et que "l'indignation ne saurait suffire lorsque notre cohésion nationale est ouvertement prise pour cible par des fanatiques cherchant à nous diviser en faisant régner la terreur".

Le maire stéphanois assure par ailleurs les fidèles de la mosquée de sa "détermination absolue pour combattre sans relâche tous les communautarismes et autres revendications identitaires qui viendraient saper les valeurs humanistes qui garantissent la pérennité de la République". "À Saint-Étienne, je ne connais qu'une communauté : la communauté stéphanoise", conclut Gaël Perdriau.

Des fidèles touchés mais fatigués par les débats

Dans la salle de prière, les fidèles applaudissent, même si cela ne se fait pas d'ordinaire dans une mosquée. Et à la sortie de la mosquée, ils sont un certain nombre à commenter cette prise de parole du maire stéphanois. "Ça fait vraiment plaisir", "on se sent représenté, soutenu", lâchent plusieurs fidèles. "C'est l'un des seuls à prendre position sans ambiguïté, ça calme beaucoup les esprits", commente Ahmed, qui se dit "fier d'être stéphanois" après cette allocution.

Asna semble moins touchée par le message du maire, elle ne la considère pas en tout cas comme un événement. "Avec tout ce qu'il s'est passé je pensais bien qu'il allait intervenir à un moment", commente la jeune femme, qui porte le voile qui fait tant débat, à nouveau : "c'est malheureux mais c'est toujours pareil... on essaie de vivre tranquillement, de pas répondre, faut pas réagir de toute façon". Elle poursuit, lasse : "toutes les années ça recommence cette histoire de voile, c'est interminable; maintenant on fait abstraction parce que sinon on ne va pas avancer".