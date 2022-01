Le maire de Saint-Geniès des Mourgues a maintenu sa cérémonie des voeux

Toutes les cérémonies des vœux sont annulées cette année en raison de la pandémie, c'est la consigne nationale lancée à tous les institutionnels à commencer par les maires. La cérémonie des vœux est pourtant une vraie tradition dans certaines communes et peut rassembler parfois plusieurs milliers de personnes.

Privés de vœux déjà l'an dernier, le maire de Saint Geniès des Mourgues a décidé cette année de braver l'interdit pour conserver un moment de convivialité avec ses administrés. C'était dimanche midi. Mais Yvon Pellet l'assure, il n'a pris aucun risque.

C'est pas pire que si j'avais pris un micro place de la Comédie pour dire bonne année

"Je suis élu depuis 45 ans, je suis maire depuis 26 ans et ma ligne de conduite, c'est simplicité, tolérance et convivialité. Ça, c'est la marque "Yvon". On est quand même un village de 2000 habitants et on n'est pas une grosse structure. Je pars du principe que on a fait les marchés de Noël, on s'est promené dans les rues de Montpellier. Moi, le premier, je me suis régalé. On va au Polygone, on va dans la grande distribution avec le masque, etc... Or moi, je ne suis pas du tout un adepte des vœux via les réseaux sociaux où on se place devant un écran, où on parle. Ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, je suis un homme de contact. "

On a pris un rafraichissement sans cacahuètes

"J'ai donc décidé de faire les vœux en extérieur. Chacun avait son masque dans un espace très, très large. Je l'ai fait en extérieur, comme si vous étiez sur la place de la Comédie cet après midi, que vous ayez un micro et que vous disiez aux gens "bonne année". On a pris un petit rafraîchissement sans cacahuètes. avec un bon petit vin de Saint Geniès, et on a continué à discuter avec les distanciations sociales. Je n'ai rien fait qui soit interdit. Si j'avais pas dit "c'est des vœux", si j'avais pris un micro, si j'avais rassemblé une centaine de personnes et que je leur avait parlé, c'était pas interdit de le faire."