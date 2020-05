Déconfinement : le maire de Saint-Vaast-la-Hougue va demander la réouverture des plages et l'accès au port

Le gouvernement a annoncé ce jeudi lors de la présentation du plan de déconfinement que les plages pourront être rouvertes avec une autorisation préfectoral.

Le maire de Saint-Vaast-la-Hougue, Jean Lepetit annonce ce vendredi 8 mai qu'il va en faire la demande. "Un dossier est en cours d’élaboration afin d’obtenir l’accord du Préfet pour rouvrir les plages, les digues, le littoral et l’accès au port dans les plus brefs délais", explique-t-il dans un communiqué

Il ajoute avoir reçu beaucoup de demandes d'habitants à ce sujet, et estime qu'ils "connaissent et appliquent bien les règles de distanciations et les règles sanitaires." Des "moyens d'information et de réglementation" seront également mis en place pour que la réouverture "puisse se dérouler dans les meilleures conditions."