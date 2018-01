Salies-de-Béarn, France

Le maire de Salies de Béarn va finalement retirer la délibération du conseil municipal interdisant les cirques avec des animaux sauvages sur sa commune. Une décision attaquée au tribunal administratif de Pau par le collectif de défense des cirques. Et qui irrite aussi la préfecture. Claude Serres-Cousiné a reçu lundi matin un courrier recommandé, daté du 10 janvier, pour lui rappeler qu'en l'absence de loi sur le sujet, un conseil municipal ne peut pas empêcher quelqu'un, en l’occurrence les cirques, de travailler.

Extrait du courrier envoyé par la préfecture au maire de Salies-de-Béarn

Je suis très respectueux de la loi - Claude Serres-Cousiné, maire de Salies-de-Béarn

Le maire de Mourenx avait pris la même décision après avoir reçu le même courrier ; en revanche l'arrêté municipal est toujours en vigueur à Lescar. Claude Serres-Cousiné lui a pris sa décision. Et fait marche arrière : "je vais enlever la délibération, évidemment, puisque le préfet m'en donne l'ordre. Donc je vais enlever la délibération, comme l'a fait Mourenx. Et ensuite je vais faire voter au conseil municipal un vœux à soumettre aux parlementaires pour sortir une loi pour interdire les animaux sauvages dans les cages. Je suis très respectueux de la loi, et elle ne prévoit pas ce cas de figure. Mais je trouve ça dommage. Et _ce que je trouve bizarre, c'est qu'on s'acharne sur Salies-de-Béarn_, qui est une ville de moins de 5000 habitants, alors que Mérignac, Paris et d'autres villes comme Lescar n'ont pas eu cet ultimatum. Donc je trouve ça un peu bizarre".

Claude Serres-Cousiné, le maire de Salies-de-Béarn Copier

En ce qui concerne Mérignac, la délibération a été annulée par la justice après une plainte du collectif de défense des cirques. Le Conseil de Paris n'a pas encore pris de mesure d'interdiction mais a voté mi-décembre, un texte appelant à ce que "la capitale s’engage pour une ville sans animaux sauvages dans les cirques". Le prochain conseil municipal de Salies-de-Béarn aura lieu fin janvier