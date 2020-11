Le maire de Talence encourage les habitants à être acteurs de leur consommation pendant le confinement

Emmanuel Sallaberry prend toute la mesure de son rôle d'élu de proximité dans la gestion de ce nouveau confinement. A Talence, le maire constate un besoin accru de solidarité et d'échange avec les habitants. "On passe des centaines de coups de téléphone aux personnes isolées" détaille Emmanuel Sallaberry. Le maire qui soutient les commerçants locaux en attente de la réouverture à l'approche de Noël. La municipalité a crée une carte cadeau et des chèques d'une valeur de 10 euros pour inciter les habitants à consommer local.