Le maire de Toulouse relaie l'appel au rassemblement lundi midi devant le Capitole

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, appelle les citoyens à se rassembler lundi midi au Capitole, contre les violences et pour soutenir les élus

L'association des maires de France a annoncé ce dimanche que les mairies feront sonner leurs sirènes ce lundi midi, après l'attaque, dans la nuit de samedi à dimanche, à la voiture-bélier du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Les maires et les citoyens sont appelés à se rassembler lundi midi sur le parvis de toutes les mairies de France. Un appel relayé ce dimanche par le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, sur le réseau social Twitter.

Le maire de Toulouse qui dans son message écrit : "assez des silences et complaisances. J'en appelle aux personnes que ces violences révoltent et qui veulent montrer leur soutien aux élus et forces vives de ce pays qui subissent depuis quelques jours des violences inacceptables. Je vous donne rendez-vous devant le Capitole à 12h (lundi). "

L'association des maires de France souligne que "depuis mardi dernier, les communes sont partout en France le théâtre de troubles graves, qui ciblent avec une extrême violence les symboles républicains que sont les hôtels de ville, les écoles, les bibliothèques, les polices municipales". Le patron de l'association, le maire de Cannes, David Lisnard, fait état de "150 mairies ou bâtiments municipaux attaqués depuis mardi, une première dans l'histoire du pays".