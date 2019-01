Le maire de Tourcoing, Didier Droart, est décédé ce mercredi des suites d'un cancer

Tourcoing, France

Les drapeaux ont été mis en berne ce mercredi matin à l'Hôtel de ville de Tourcoing (Nord) : le maire de la ville, Didier Droart, est mort ce mercredi des suites d'un cancer à l'âge de 71 ans. Il avait pris la tête de la ville en septembre 2017 à la place de Gérald Darmanin qui avait dû démissionner après être devenu ministre, en raison du cumul des mandats

"Je perds un père" Gérald Darmanin

"Didier s’est longuement battu avec courage contre une maladie qu’il n’a jamais cachée et a assumé jusqu’au bout ses responsabilités d’élu" a réagi dans un communiqué Gérald Darmanin. "Il aura été l’homme le plus généreux, le plus attentif et le plus amoureux de la vie que je connaisse. Les Tourquennois perdent un des leurs et, pour ma part, je perds un père" écrit encore le ministre de l'Action et des Comptes publics.

Tourcoing est en deuil : Didier Droart est décédé ce matin. https://t.co/lCRRBze9RV — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 24, 2019

Un homme très attaché à sa ville

Didier Droart voit le jour le 9 janvier 1948 dans un milieu ouvrier, quartier de la croix rouge. A 14 ans à peine, il commence à travailler comme apprenti-pâtissier à Tourcoing. On est aux débuts des années 60 et Didier Droart se trouve alors une passion, un mentor : le général De Gaulle qu'il admirera toute sa vie. Naturellement, cet homme souriant et chaleureux s'engage dans la vie associative puis politique de Tourcoing : président de MJC, il devient conseiller municipal de droite en 1983. Figure de la ville qu'il connaît comme sa poche, Didier Droart ne rate pas une fête de quartier, une assemblée d'association.

Proche de l'ancien député Christian Vanneste - qui a été condamné pour injures homophobes - Didier Droart le lâche en même temps que Gérald Darmanin. Les deux hommes montent un tandem pour reprendre la ville à la gauche. Ce sera fait en 2014 : nommé premier adjoint, Didier Droart, que l'opposition qualifie de "taulier", enfile l'écharpe de maire en septembre 2017 quand Gérald Darmanin doit quitter son fauteuil. "Devenir maire de notre si belle ville est une grande fierté" avait-il alors déclaré.

Le Hall de la mairie de Tourcoing sera ouvert à partir de ce samedi 9h jusque dimanche 16h pour permettre aux Nordistes de rendre un dernier hommage à Didier Droart.

Profonde tristesse à l’annonce du décès de Didier Droart. @TourcoingVille perd aujourd’hui un homme au grand cœur, un maire viscéralement amoureux de sa ville et des Tourquennois, un gaulliste convaincu. Toutes mes condoléances à ses proches et à la ville de Tourcoing. pic.twitter.com/Y3fcyKzUz0 — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) January 24, 2019