Corrèze : le maire de Veyrières et ses adjoints renoncent à leurs indemnités pour rénover la salle polyvalente

A Veyrières près d'Ussel le maire et ses adjoints ne touchent plus leurs indemnités d'élus. Ils y ont renoncé depuis le 1er janvier pour pouvoir boucler le financement de la rénovation de la salle polyvalente de la commune. Illustration des difficultés financières des petites communes.

Veyrières, France

"En février dernier nous avions le repas communal, quand je suis entré dans la salle le plafond était par terre". Voilà comment une nouvelle dépense imprévue est tombée sur le nez des élus de Veyrières en Corrèze explique le maire de la petite commune de 71 habitants, Gérard Vinsot. Le budget de la réfection du toit est de 15 000 euros. "Même s'il y a 80 % de subventions, le reste est énorme pour nous" précise le maire. Le budget annuel de la commune est de 30 000 euros.

Le maire au jardin, sa femme au ménage

"Les difficultés augmentent d'année en année" ajoutent l'élu. Et de rappeler la longue litanie déjà des baisses des dotations de l’État qui peu à peu ont réduit considérablement les marges de manœuvre de la commune. Alors le maire et les élus du conseil municipal trouvent des solutions. C'est ainsi Gérard Vinsot qui entretient les espaces verts autour de la mairie. "Et le ménage dans la mairie, c'est ma femme qui le fait" précise-t-il. Et les travaux remis à plus tard sont déjà nombreux, comme le changement de la vieille chaudière de la mairie ou les réfections de plusieurs routes communales.

Pas de hausses d'impôts

"Nous avons aussi beaucoup de frais fixes incompressibles" rappelle Gérard Vinsot. C'est le cas de l'école du village en regroupement pédagogique. Pour faire face le maire ne veut pas augmenter les impôts locaux. Soulignant que de toute façon cela ne permettrait pas de récolter des sommes significatives. Alors renoncer à leurs indemnités d'élus était la seule solution pour au moins refaire ce toit de la salle polyvalente. Ce n'est pas une première : "on avait déjà réduit nos indemnités de moitié l'an dernier" précise Gérard Vinsot. Mais qui ne cache pas sa lassitude. Il a d'ores et déjà décidé de ne pas se représenter en 2020