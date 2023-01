Le maire de Villers-sur-Mer veut reprendre la main sur le tourisme

Le maire de Villers-sur-Mer Thierry Granturco menace de quitter la communauté de communes Cœur Côte Fleurie ! L'élu souhaite retrouver plus de liberté en quittant la SPL (la société publique locale de tourisme) et gérer avec ses élus, à sa manière, la direction touristique de la station balnéaire.

Il souhaiterait même, à l'avenir, évoquer un changement de communauté de communes en basculant vers Cabourg-Pays d'Auge. Conclusion : les relations entre Thierry Granturco et Philippe Augier, le président de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie sont au point mort.

Créer une marque "Villers-sur-Mer"

Le maire, Thierry Granturco reproche à celui de Deauville, Philippe Augier de trop tirer la couverture sur plusieurs critères

dont un : le tourisme, qui représente 90% des rentrées financières de la station balnéaire normande.

"Nous venons de créer la marque Villers-sur-Mer pour protéger notre territoire. J'estime que la main mise de Deauville est trop prégnante. L'attractivité du territoire fait que, très naturellement, l'ensemble des sources de financement ou la quasi-totalité des sources de financement va vers Deauville. À Villers-sur-Mer, nous, on souhaite avoir quand même un minimum d'ambition. Et pour avoir ce minimum d'ambition, on estime qu'il faut sortir de Deauville, reprendre la main sur notre tourisme, reprendre la main sur notre développement. Villers sur Mer a une identité forte. On ne veut plus être dans la ligne Deauville" explique le maire Thierry Granturco.

Habitants et commerçants derrière le maire

Dans les rues du centre-ville, certains commerçants soutiennent la volonté du maire. C'est le cas de Thierry Marotte qui a repris le restaurant l'Aigue Marine depuis 3 ans. Pour lui, Deauville est trop omniprésent : "On peut considérer que le lead est pris par Deauville. D'ailleurs, il suffit de regarder juste le nom des organismes de communication : InDeauville. Ce n'est pas la communauté autour de Deauville. C'est Deauville. On ne peut pas dire que cela soit très porteur, ni très vendeur".

Thierry Marotte, gérant du restaurant l'aigue marine depuis 3 ans. © Radio France - Louis Fontaine

Loic Pontin est lui fleuriste depuis 13 ans à Villers-sur-Mer. Il prend l'exemple des fêtes de fin d'année pour montrer le manque de dynamisme sur l'aspect touristique : "Là, pour Noël, on a eu un petit marché de Noël, qui n'a pas marché, car ce n'était pas organisé par Villers. Les compétences, en termes d'activités, doivent revenir à la mairie, ça profitera à tous" affirme le commerçant. Les habitants aussi acquiescent, comme Hélène, 45 ans : "Depuis des années, Deauville a cette réputation, cette domination. Si on veut tirer notre épingle du jeu, il faut se démarquer et ça peut passer par une politique plus locale".

Les regrets du maire de Deauville

Le maire de Deauville, Philippe Augier, est également Président de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie, regrette ce choix, d'autant plus qu'à la base, la société publique locale a été créée collectivement pour faire rayonner les communes adhérentes : "Je trouve ça dommage parce que c'est une opération collective, s'il veut sortir, on va trouver les modalités pour qu'il s'en aille. La marque InDeauville a été construite à l'unanimité de tous les maires. Quant aux animations, c'est lui qui a voulu reprendre les animations de Villers-sur-Mer. C'est vrai qu'il se passe plus de choses à Deauville, mais ça n'a rien à voir avec la communauté de communes. Après, il annonce qu'il veut se rattacher à la communauté de communes d'à côté. Personne n'était au courant et ils n'en veulent pas (de Villers-sur-Mer). Donc, je ne sais pas comment il va faire" répond Philippe Augier.

Un changement de communauté de communes ?

Contacté par France Bleu, Olivier Paz le président de la communauté de communes Cabourg Pays d'Auge s'est exprimé sur le sujet, sans surprise, changer de communauté de communes demande un travail titanesque selon l'élu de Merville-Franceville : "Ce n'est pas une bonne idée. Je ne suis pas favorable, ce serait trop compliqué d'englober dans notre Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge Villers-sur-Mer. Nous, on sort de cinq années où il a fallu agréger des territoires très divers. Ce travail d'harmonisation, il a duré cinq ans et il vient de se terminer par l'adoption de notre projet de territoire. Villers, ce n'est pas une toute petite ville, c'est une ville importante et son arrivée, ça modifierait considérablement les équilibres" affirme Olivier Paz.