Savoie : le maire des Mollettes ouvre sa porte aux gilets jaunes

Les Mollettes, France

"Messieurs les Maires, ouvrez vos Mairies !". C'est le message de Jean-Claude Nicolle à ses collègues élus de proximité.

Le maire de la petite commune des Mollettes (Savoie), près de Chambéry, invite les gilets jaunes qui le souhaitent à se rassembler dans sa mairie : "je mettrai une salle à disposition, et si ça ne suffit pas, il y a la salle des fêtes !".

"Pourquoi les maires ne participeraient pas à ces dialogues en disant aux gens : Venez ?"

Pour celui qui est élu depuis 1989, non encarté mais avec le cœur qui penche à gauche, le maire a un "rôle essentiel auprès des habitants d'écoute et d'attention (...) et servir de relais auprès des administrations". "Pourquoi les maires ne participeraient pas à ces dialogues en disant aux gens : Venez ?" Il estime aussi que l'élu local peut faire remonter la parole.

Lors de ces réunions, "il y aura peut-être des représentants, des gens qui vont émerger", souhaite Jean-Claude Nicolle, "et ils feront savoir en haut-lieu leurs demandes".

Le maire de la commune des Mollettes près de Chambéry en Savoie est un personnage haut-en-couleurs, habitué des initiatives qui sortent de l'ordinaire. L'été dernier, il avait collé des affiches "Wanted : médecin" dans tout son secteur, pour essayer d'attirer un docteur sur sa commune de 800 habitants. Quelques mois plus tôt, il avait lancé une pétition en ligne "je suis un élu honnête", pour dénoncer les dérives de certains.