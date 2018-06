Marie, France

C'est un village de 200 habitants dans la Tinée, un village médiéval, balcon sur la vallée. La seule commune de France a s’appeler "Marie".

Une vue panoramique du village de Marie dans les Alpes Maritimes - Ville de Marie

Gérard Steppel, Monsieur le maire de Marie, lance son appel sur France Bleu Azur, il mobilise toutes les femmes dont le prénom est Marie pour l'aider à sauver le patrimoine de sa commune, car lui n'a pas l'aide de Stephane Bern.

Gérard Steppel, le Maire de Marie dans France Bleu Azur Matin Copier

Le projet ? C'est la rénovation de l'église Saint-Pons-de-Marie, qui date du XVIe siècle et dont le chœur, les moulures et les décors doivent être refaits, tout comme la couverture du clocher et l'électricité à mettre aux normes. Une église qui abrite aussi des tableaux de valeurs et une imposante statue emblème de la commune.

L'église Saint Pons de Marie - Ville de Marie

Près de 150.000 euros de travaux, financés à 54% par le département, la région mais il reste 70.000 euros à trouver. Et c'est là que toutes les Marie du département, de France, du monde entrent en jeu. Un euros pour vous c'est peu, mais pour cette petite commune, c'est un patrimoine qui sera sauvé.

La collecte est encadrée par la Fondation du Patrimoine (avec des déductions fiscales importantes pour les particuliers comme les entreprises qui y participent).