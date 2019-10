"Le maire est en première ligne", estime Patrick Genre, président de l'AMF dans le Doubs

Les Français aiment leur maires et ne souhaitent surtout pas le devenir, nous enseigne un sondage réalisé par ODOXA pour France Bleu à cinq mois des élections municipales. Des résultats qui n'étonnent pas Patrick Genre, le président de l'association des maires de France dans le Doubs.

Pontarlier

Souhaitez vous devenir maire ? Réponse, NON ! pour 84% des Français qui malgré tout aiment leur maire à 63%. A l'heure où la loi "Engagement Et proximité", qui doit répondre au malaise des maires, et à la perte de leurs pouvoirs est examinée au Sénat, voilà les principaux enseignements du sondage ODOXA pour France Bleu. Des résultats qui n'étonnent guère Patrick Genre, le président de l'association des maires de France dans le Doubs. Il était l'invité de France Bleu Besançon ce mercredi matin.

Le maire en première ligne

"Les Français qui aiment leur maire, cela me réconforte car les maires on fait l'objet de campagne de dénigrement ces dernières années", réagit le maire de Pontarlier. "Les habitants des communes se rendent bien compte que le maire symbolise la proximité et l'efficacité la plupart du temps" se réjouit encore l'élu du Haut Doubs.

"Mais le deuxième élément n'est pas surprenant : la fonction de maire fait partie des plus délicates, sensibles, et ce d'autant plus quand on est maire dans une petite commune. Le maire est en première ligne pour répondre aux attentes de ses concitoyens", estime encore le président de l'association des maires de France dans le Doubs.

Il faut plus de pouvoir de coercition" - Patrick Genre, président de l'AMF du Doubs

"Le maire est le hussard de la République, il faut qu'ils aie _plus de pouvoirs administratifs et de coercition_, par exemple pour pouvoir agir de manière plus efficace face aux dépôts sauvages de gravats ou de détritus", estime encore Patrick Genre