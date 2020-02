Le maître-restaurateur du restaurant Le Cherveny sélectionné à un concours du salon de l'agriculture

Au restaurant le Cheverny, Jérôme Beuque est une pièce centrale de ce haut lieu de la gastronomie limougeaude. Ce maître-restaurateur n'est jamais avare du bon mot ou du bon conseil pour ses clients.

Une arrivée dans l'établissement Le Cheverny par pur hasard, il y maintenant huit ans. "Je devais remonter sur Paris après avoir travailler pour l'hôtel, restaurant et thalasso de Serge Blanco à Hendaye. J'ai fait une halte à Limoges chez mes parents. _J'ai rencontré le couple Palard, ça été le déclic. J'apprécie énormément leur manière de travailler._"

Une inscription à son insu

Après huit années de travail, le voilà récompenser. À son insu, son chef Didier Palard, l'a inscrit au concours des maîtres-restaurateur du Salon de l'agriculture. Une véritable surprise. "Il m'a demandé si je voulais participer à ce concours. J'aime le défi et j'ai répondu positivement. Mais, en fait, j'étais déjà inscrit.", sourit Jérôme.

Du savoir au savoir-être

C'est avec près de vingt années d'expérience, que le maître-restaurateur se présentera à ce concours de présentation de plateaux de fromages. Un jury doit scruter ses faits et gestes devant deux clients fictifs attablés. Sa connaissance des produits sera évaluée tout comme sa capacité à marier les fromages avec des vins ou des accompagnements. Les maîtres-restaurateur devront s'appliquer dans la présentation de la découpe au dressage.

Plus que ses connaissances, pour Jérôme Beuque son point fort reste son approche avec les clients. _"_La présentation, c'est une pièce de théâtre. Il faut accrocher l’œil des clients, être un peu mentaliste. En une fraction de seconde, je dois comprendre quel fromage le client souhaite. Il faut que nos clients soient les plus à l'aise possible et c'est nous qui devons les guider au mieux."

Le salon de l'agriculture, c'est du 22 février au 1er mars prochain à la porte de Versailles à Paris. Journée spéciale en direct du salon le jeudi 27 février.