La Fondation Abbé Pierre a présenté son 23eme rapport sur le mal-logement en Occitanie.Et les chiffres le montre, on a de plus en plus de difficulté à se loger, notamment dans des grandes villes, comme Toulouse et Montpellier.

Pas assez de logements sociaux

Rien que pour prendre le chiffre des expulsions locatives, plus de 10 300 décisions ont été prononcées en 2017 en Occitanie, dont 3000 en Haute-Garonne. Dans l’Hérault, Montpellier concentre les deux tiers des assignations.

S’il traduit un indéniable dynamisme économique, l’accroissement de la population a comme revers de la médaille un marché immobilier en forte tension. Dans le parc HLM malgré les efforts sensibles de construction la région reste sous équipée. Le taux de HLM est ici de 10% , contre 16% au niveau national. Résultat, seules 30% des demandes ont été satisfaites l’an dernier en Haute-Garonne. On attend 22 mois en moyenne pour un logement HLM à Montpellier. De plus, le parc est inadapté à la demande qui porte beaucoup sur les T 1 et T 2 pour les familles monoparentales, quand les T3 et T4 sont majoritaires.

Le loyer peut représenter un quart du revenu

L’Occitanie est la seconde région la plus touchée par les phénomènes de pauvreté, après les Hauts-de-France selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre, et les loyers deviennent prohibitifs pour cette population. Ils représentent 1/4 des revenus en moyenne, quand c’est 10% dans le logement social. Un parc privé vieillissant aussi notamment dans les zones plus rurales ou montagnardes, où les locataires subissent la double peine . Dans des logements en mauvais état, voire indignes, ils voient leur facture de chauffage exploser.

182 000 demandes d'hébergements en Occitanie

En 2016, en Occitanie, 230 000 appels sont arrivés au 115, soit 182 000 demandes d’hébergements. Seule 38% aboutissent à une proposition d’hébergement. Sur la Haute-Garonne, un appel sur dix seulement est décroché, contre 9 sur 10 dans l’Hérault.

"Il faut dire stop à l’inflation de création de places d’urgence - estime le délégué général de la Fondation Abbé Pierre Christophe Robert - proposons un toit aux familles. » « Il faut mettre les bouchées doubles pour apporter des solutions de logement adaptées, c’est-à-dire du logement social, du logement très social. Il nous faut des aides au logement qui permettent à ceux qui ont des petites ressources de se maintenir dans leur logement. »

Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre © Radio France - Alban Forlot

Le plan quinquennal pour le logement d’abord présenté par Emmanuel Macron, « c’est la bonne solution » estime Christophe Robert. « Cela fait des années qu’on augmente les places d’hébergement d’urgence, qu’on augmente les nuits en hôtel pour apporter des réponses ponctuelles qui coûtent très cher. Il faut faire comme les finlandais, développer du logement pas cher et accompagner les personnes dans le logement, plutôt que de les balader en appels au 115, une nuit à la rue, une nuit à l’hôtel. Ce n’est bon pour personne, il faut changer de stratégie » - ajoute le délégué général de la Fondation Abbé Pierre.