Le malaise d'un cycliste à Mormoiron "rappelle l'importance de se former aux gestes de premiers secours"

"Le premier témoin est le premier maillon de la chaîne de secours et il faut absolument que les gens soient formés à ces gestes", rappelle Patrick Chavada. Un cycliste a pu être réanimé ce lundi à Mormoiron grâce à la réactivité d'une infirmière et à la formation des policiers municipaux.

Un cycliste a pu être réanimé ce lundi à Mormoiron (Vaucluse) grâce aux réflexes d'une infirmière et à un défibrillateur mis en service quelques jours plus tôt par la mairie. "Le premier témoin est le premier maillon de la chaîne de secours", rappelle Patrick Chavada. Premier adjoint au maire de Mormoiron, il est aussi lieutenant de sapeurs-pompiers à Carpentras et animateur de la commission secourisme à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.

"Ce lundi après-midi, raconte-t-il sur France Bleu Vaucluse, une infirmière, qui est sapeur-pompier également, était à proximité et s'est rendue sur place pour commencer les gestes de premiers secours, notamment le massage cardiaque. En même temps, la police municipale de Mormoiron, qui a été équipée il y a une dizaine de jours des défibrillateurs, s'est rendue sur place immédiatement. L'appareil a pu être mis en place et le corps est reparti. Quand les secours sont arrivés, la victime n'était pas consciente mais avait repris une activité cardio-respiratoire, ce qui a permis de la stabiliser et de la transporter dans un état grave à l'hôpital d'Avignon."

Cet accident prouve à quel point la formation aux gestes de premiers secours pour être cruciale en cas de malaise cardiaque. "Tout se joue dans les trois ou quatre premières minutes", avance Patrick Chavada, d'où la nécessité "que les gens soient formés aux gestes de premiers secours". "Même si les sapeurs pompiers interviennent avec le Samu, on a des délais d'intervention. Il faut absolument que la population se forme aux gestes de premiers secours parce que c'est un peu comme une assurance. Tant qu'on en a pas besoin, on ne voit pas l'utilité. Mais effectivement, quand ça touche quelqu'un de la famille, un voisin, un ami, c'est toujours intéressant de savoir au moins les gestes qui sauvent. Sachant que ces gestes, il ne faut vraiment pas avoir peur de les faire puisque il vaut mieux un geste mal fait que pas de geste du tout."