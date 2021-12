Le malaise des pompiers de l'Ardèche

Le président du service d'incendie et de secours de l'Ardèche s'est engagé à recruter trois pompiers professionnels en 2022. Le compte n'y est pas disent les syndicats qui dénoncent un manque de moyens humains dangereux.

Le siège du service d'incendie et de secours de l'Ardèche à Privas.

Pour les syndicats Sud et CFDT ça ne fait pas de doute : le manque de pompiers professionnels en Ardèche est dangereux pour les pompiers eux-mêmes et pour les ardéchois. Le principal souci se situe pendant la journée en semaine. C'est là que les pompiers volontaires sont les moins présents puisqu'ils travaillent et que leur employeur ne les laisse pas toujours quitter leur job. La conséquence, c'est que des secteurs entiers se retrouvent avec très peu ou pas de pompiers. C'est par exemple le cas de la vallée de l'Eyrieux ou de la vallée de la Haute Ardèche.

En faisant partir un pompier seul dans un camion, on le met en danger. Jean Jaussaud, pompiers professionnels et délégué SUD au service d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ardèche.

Dans les secteurs où il y a peu de pompiers disponibles, le SDIS fait partir des camions avec un seul pompier à bord. C'est dangereux pour lui estime le syndicat SUD. L'absence de volontaire en journée entraîne aussi un rallongement des temps d'intervention : il arrive que des pompiers partent de la caserne d'Aubenas pour un secours sur la montagne ardéchoise : c'est trop long s'inquiète Jean Jaussaud, délégué SUD.

Des volontaires trop sollicités ?

Autre reproche fait au SDIS par les syndicats : une trop forte sollicitation des pompiers volontaires. Certains dépassent les 1600 heures par an : c'est un temps plein explique Sébastien Peyrard, de la CFDT. Mais un temps plein à bon marché.

Trois embauches cette année ?

En 2019, un plan d'embauche de 30 pompiers professionnels avait été établi : 15 ont déjà été embauchés. En 2022, 9 devaient venir rejoindre les rangs. Ils seront peut-être trois a dit mercredi le président du conseil d'administration du SDIS Pierre Maisonnat si le budget le permet. Pierre Maisonnat qui fait remarquer que les caisses sont vides et que les dépenses sont même supérieures aux recettes.