Le malaise profond des magistrats des deux Charentes

Une mobilisation sans précédent pour la justice. Les magistrats, les greffiers et même les avocats de la Rochelle, de Saintes et d’Angoulême, se sont rassemblés aujourd’hui devant le tribunal de leur ville respective. Ils étaient une quarantaine à la Rochelle, 120 à Angoulême. Leurs revendications : plus de personnel et plus de moyens financiers. Cette mobilisation témoigne d’un malaise profond au sein de cette profession, d’ordinaire silencieuse.

Une mobilisation à la suite d’un suicide

Ce mouvement national fait suite à un appel lancé le mois dernier. Cette mobilisation a débuté après « l’appel des 3000 » une tribune publiée dans le Monde le 23 novembre dernier. 3000 magistrats, après le suicide d’une de leurs collègues dans les Hauts de France, avaient exprimé leur angoisse sur la perte de sens de leur métier et face au manque de moyens humain et financier. Il y a plus de 7700 signatures aujourd'hui.

« Le tribunal d’Angoulême est emblématique de la crise que la justice traverse » signale Clémentine Blanc, présidente du tribunal judiciaire d’Angoulême depuis septembre dernier et invitée de France Bleu la Rochelle ce mercredi matin. Selon elle, la juridiction d’Angoulême subit un manque d’effectif de greffiers, de directeurs de greffe, d’adjoints administratifs, de secrétaires administratives. Elle constate qu'à l'automne 2021 au tribunal d’Angoulême un sous-effectif de -10% et de -16% actuellement. « Il est évident que nous ne pouvons pas travailler dans cette situation », certifie la Présidente du tribunal judiciaire d’Angoulême.

« La justice n’est plus en mesure d’exercer sa mission dans l’intérêt des justiciables » - Clémentine Blanc, présidente du tribunal judiciaire d'Angoulême

Le manque de moyens humain et financier a des conséquences sur le droit des justiciables. « La justice n’est plus en mesure d’exercer sa mission dans l’intérêt des justiciables » déclare, peinée, la Présidente. Selon elle, beaucoup de dossiers sont traités trop rapidement lors des audiences. "10 min par dossier pour une révision de tutelle et 6 min par dossier pour une expulsion". Pour la magistrate, le système judicaire ne tient que grâce au dévouement des magistrats, des juges, des greffiers ainsi que des avocats et des policiers. La Présidente se pose une question : est-il possible de rendre une justice sereine et digne d’un Etat de droit dans de telles conditions ?