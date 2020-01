Le manchois d'adoption Didier Decoin prend la tête de l'académie Goncourt

Manche, France

C'est hier lundi qu'au restaurant Drouant, à Paris, les jurés de l'académie Goncourt ont désigné à bulletin secret l’un des leurs pour être leur nouveau président, après la démission en décembre dernier de Bernard Pivot. Le romancier, membre de l’académie depuis 1995 faisait partie des favoris. En tant que secrétaire général, c'est lui qui chaque automne annonçait le nom du lauréat du Goncourt. Fils du cinéaste Henri Decoin, il a été lui-même primé en 1977 pour John l’Enfer.

Didier Decoin fût d’abord journaliste de presse à France Soir, puis au Figaro ou les Nouvelles littéraires. Passionné de faits divers il a aussi participé à la création du magazine VSD et travaillé sur Europe 1. Scénariste pour le cinéma, il a aussi collaboré pour des réalisateurs comme Marcel Carné, Robert Enrico ou Henri Verneuil.

Un amoureux de la Hague

Diodier Decoin a une maison à Auderville depuis plus de 35 ans. C'est en fait après l'obtention de son Goncourt que l'écrivain est venu s'installer dans la Hague. Dans Avec vue sur mer il racontait comment son couple avait recherché cette maison alors qu'à l'époque on prédisait le pire avec l'arrivée du nucléaire. Il y narre ses travaux d'emménagement, ses bonheurs en famille. Suite à des révélations de Greenpeace sur des contaminations nucléaires il avait marié sa plume à celle d'Erik Orsenna à l'initiative du député socialiste Bernard Cazeneuve. Les deux écrivains avaient écrit une déclaration d'amour et déclarer que la Hague n,'était pas qu'une usine nucléaire mais une presqu'île au charme fou. Cette lettre avait été déposée dans les mairies du Cotentin et expédier aux médias nationaux.