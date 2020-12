Le manège en forme de sapin vient d'arriver au Mans pour le marché de Noël

Le marché de Noël du Mans devrait ouvrir en fin de semaine, ce vendredi ou ce samedi. On ne sait pas encore combien il y aura de chalets, mais ce qui est sur, c'est qu'il y aura bien le manège en forme de sapin. Il est en cours de montage sur la place de la République au Mans.

Les nacelles du manège en forme de sapin dans un camion sur la place de la République au Mans © Radio France - Christelle Caillot

Le manège du sapin en forme de sapin avec les boules qui montent et qui descendent était en cours de montage ce lundi sur la place de la République au Mans. Il devrait ouvrir au public ce vendredi ou ce samedi selon le propriétaire. Les premiers chalets devraient être installés sur la place dès ce mardi. En revanche, on ne sait toujours pas combien de commerçants souhaitent faire le marché de Noël. C'est la société 2A organisation qui gère cet événement. L'année dernière, il y avait 55 chalets au marché de Noël du Mans mais cette année avec le couvre-feu et la date du début des festivités reportée il devrait y avoir moins de monde sur la place de la République.

