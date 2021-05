À Nantes, le chef étoilé ferme son restaurant pour se lancer dans les bocaux gastronomiques

Le Manoir de la Boulaie ferme définitivement ses portes à Haute-Goulaine près de Nantes. Le restaurant étoilé ne rouvrira ni le 19 mai, ni le 9 juin. La cuisine de Laurent Saudeau ne disparaît pas pour autant. Le chef se lance dans un nouveau concept culinaire : les bocaux gastronomiques à emporter. Ce concept se veut accessible afin d'attirer une nouvelle clientèle.

"Les bocaux de lolo"

Pour parler de la cuisine de Laurent Saudeau, il ne faudra plus dire le Manoir de la Boulaie mais les "bocaux de lolo". "J'ai voulu démystifier le nom du Manoir de la Boulaie pour ne pas intimider car c'est prestigieux, c'est un restaurant étoilé, explique le chef Laurent Saudeau. Aujourd'hui, on peut s'offrir une petite part de rêve en dégustant les bocaux de lolo".

Il faut désormais compter 45 euros pour un menu, entrée, plat, dessert. "Je voulais que ce soit plus accessible en lançant les bocaux", précise-t-il. Lorsque le restaurant était ouvert, il y avait des menus à six ou sept plats mais il fallait débourser plus de 120 euros.

Le menu entrée, plat, dessert du chef Laurent Saudeau © Radio France - Justine Claux

"C'est toujours ma signature"

"On est en train de préparer un tartare de veau avec des œufs de brochet fumés. On y ajoute des petites fèves avec une feuille de câprier et une crème à l'ail des ours", raconte Laurent Saudeau en préparant minutieusement ses bocaux.

Si les prix baissent, la cuisine ne change pas. "Ma passion est toujours là, mes produits sont les mêmes et c'est toujours ma signature, insiste le chef étoilé. Mais au lieu de dresser dans une assiette, je dresse dans un bocal, au lieu de manger au restaurant, vous mangez chez vous."

Le chef étoilé Laurent Saudeau prépare ses bocaux gastronomiques © Radio France - Justine Claux

Se libérer des contraintes

Le chef Laurent Saudeau a pris la décision de fermer son restaurant étoilé pour se libérer des contraintes. "Il ne faut pas se leurrer, les étoiles nous demandent beaucoup de travail, c'est beaucoup de pression au quotidien, confie-t-il. On se lève tôt pour aller au marché et on finit très tard. J'avais envie de faire autre chose, tout en donnant du plaisir à mes clients et en me faisant plaisir."

Il sera bientôt possible de trouver les "bocaux de lolo" dans des épiceries fines, avec une entrée de gamme à dix euros. Laurent Saudeau continue également de transmettre son savoir-faire, en donnant des cours de cuisine.