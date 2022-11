Le manque d'élèves à Guéret pourrait entraîner la fermeture du groupe scolaire Jean Macé

C'est une rumeur, mais et elle s'est déjà répandue auprès des parents d'élèves du groupe scolaire Jean Macé à Guéret. L'école pourrait bien être fermée à la rentrée prochaine. En cause, le baisse constante du nombre d'élèves dans la ville. Chaque année, les écoles guéretoises voient leurs effectifs se réduire : une soixantaine d'élèves en moins en moyenne et environ 250 depuis 2018. Si Guéret a été relativement épargnée par les fermetures de classe, le groupe scolaire Jean Macé pourrait cette fois payer le prix fort.

Ce n'est encore pour l'instant qu'une hypothèse, mais elle est sérieusement envisagée puisqu'il en a été question ce mardi lors d'un comité technique de l’inspection académique. Si l'école Jean Macé venait à être visée, c'est parce qu'il s'agit là de la plus petite école de la ville. L'idée serait donc de fermer tout le groupe scolaire, plutôt que condamner une classe dans plusieurs écoles différentes.

Des interrogations sur l'avenir des élèves et du personnel

Une hypothèse qui inquiète donc les parents d'élèves guéretois. "C'est dommage pour les enfants. Ils sont habitués à l'école, ils ont leurs camarades et leurs enseignants. C'est quand même difficile. Après ça pose question sur les effectifs, on ne sait pas combien ils vont être dans les classes, et comment ça va se passer", s'interroge Charlène, dont la fille est en CP. Christelle, représentante des parents d'élèves, prévient qu'en cas de fermeture, les parents réagiront : "On va faire tout notre possible pour regrouper le plus de parents possible, pour pouvoir faire un petit mouvement, faire quelque chose pour faire entendre notre voix."

Les interrogations fusent, en particulier sur le possible accueil des élèves dans les autres écoles de Guéret, mais aussi sur ce qu'il va advenir des enseignants, en cas de fermeture du groupe scolaire Jean Macé. Il y a en tout trois groupes scolaires (classes de maternelles et primaires) dans la ville : Jacques Prévert, Jean Macé et Paul Langevin. Il faut y ajouter l'école maternelle Alfred Assolan et l'école primaire Cerclier.

L'UNSA demande un moratoire

C'est ce que inquiète le secrétaire départemental du syndicat SNIUPP en Creuse. Luc Marquès estime qu'une telle décision pour la rentrée de septembre 2023 ne serait pas assez anticipée. "Ça me semble un peu précipité, parce qu'entre le moment ou c'est évoqué en novembre et le moment où c'est décidé en janvier, ça fait des délais extrêmement courts, avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Comment les personnels sont réaffectés après ? Est ce qu'il y aura des fermetures de postes qui accompagneront cette fermeture de groupe scolaire ? Quelle sectorisation pour les élèves ? Ce sont quand même des bouleversements majeurs."

De son côté, l'UNSA, autre syndicat d'enseignants, demande un moratoire dès ce mardi sur la prochaine carte scolaire afin de laisser aux équipes, aux municipalités et aux parents le temps d'une concertation sur la question de l'école rurale.

Pour parler de la possible fermeture du groupe scolaire Jean Macé, la maire de Guéret, Marie-Françoise Fournier sera l'invitée de France Bleu Creuse ce mercredi à partir de 8h10.

