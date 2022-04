Des petites communes de Creuse s'inquiètent du manque de secrétaires de mairie

Des maires de petites communes de la Creuse s'inquiètent des difficultés à recruter des secrétaires , fonction pourtant essentielle à l'administration de leur commune. Le métier requiert des compétences précises et le nombre de candidats ne suffit pas à répondre à la demande.

Cela fait bientôt trois mois que Jean Paul Welzer, maire de Saint-Agnant-près-Crocq, cherche quelqu'un pour remplacer sa secrétaire, qui doit partir en juin : « Nous n'avons trouvé personne malgré nos recherches envers des personnes en formation, ou des personnes déjà embauchées qui pourraient vouloir trouver un poste plus près de chez elles » déplore l'élu.

Former plus de candidats

Les secrétaires de mairie assument une fonction polyvalente, qui ne s'improvise pas d'après Florence Walter, secrétaire générale pour la commune de Bonnat : « Il faut des compétences spécifiques en matière d'état civil, de budget ou de demande de subventions. Il faut aussi faire preuve d'une certaine disponibilité pendant les élections, les conseils municipaux et les réunions en soirée » rappelle-t-elle.

Pour Jean-Paul Welzer, il n'y a pas assez de personnes formées dans le département : « il y a une inadéquation entre la demande et le nombre de personnes en formation » dit-il.

À Guéret, le centre de gestion de la fonction publique territoriale forme « jusqu'à une quinzaine de secrétaires de mairie par an » détaille Vincent Turpinat, son président, qui reconnait que « ce n'est pas assez, mais nous ne parvenons pas à augmenter ce nombre » explique-t-il.

Un métier peu connu et moins attractif

Des départs en retraite devraient intervenir dans les prochaines années, ceux de la vague de «baby-boomer», qui laisseront tout autant de postes vacants dans les communes. Pas de quoi rassurer les maires de petites communes rurales, qui souffrent davantage du manque d'attractivité : « C'est toujours le même problème : les personnes en formation qui pourraient être intéressées par le poste veulent aussi, et je peux le comprendre, un travail près de chez elles » explique le maire de Saint-Agnan-près-Crocq.

Le secrétariat de mairie ne représente pas toujours un poste à temps complet.

Même constat pour Jean-Marc Michelon, qui cherche une secrétaire de mairie à temps partiel : « Selon la taille de la population, le secrétariat de mairie ne représente pas toujours un poste à temps complet. Il faut donc en cumuler deux ou plus, et accepter de faire des déplacements supplémentaires » explique-t-il.

Mutualisation des emplois et revalorisation des salaires

Pour compenser ces contraintes, le président du centre de gestion de la fonction publique avance l'idée d'une mutualisation des emplois sur plusieurs petites communes : « On ne peut pas demander à quelqu'un de faire des dizaines de kilomètres pour aller travailler. Il faut donc qu'il y ait une reflexion globale au niveau des communes et des communautés de communes, et notamment sur des augmentations de salaires. On formera les candidats, mais il y a des choses qui sont en entre les mains des élus locaux » estime Vincent Turpinat.

En octobre prochain, un nouveau cursus universitaire de niveau BAC + 3 doit ouvrir à Limoges, en lien avec les trois départements de la Creuse, de Haute-Vienne et de Corrèze. Il doit permettre de former jusqu'à 40 secrétaires de mairie par an en Limousin.