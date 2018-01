Le Mans, France

Mégots, crottes de chiens, chewing-gums... Les élus du Mans l'assurent, les rues de la ville sont de plus en plus sales et les incivilités de plus en plus fréquentes. "Je le constate tous les matins, il suffit de regarder le gazon du tram, c'est devenu un endroit où certains laissent leur chien faire ses besoins", explique Renée Kaziewicz, déléguée à la propreté à la métropole du Mans. "Nous faisons beaucoup d'investissements pour embellir la ville, ce n'est pas pour que certains habitants la salissent", s'emporte-t-elle.

Après la prévention, la répression

Pour inciter les habitants à jeter leurs mégots, canettes ou autre déchet à la poubelle, la mairie a demandé à la police municipale d'être intransigeante. "Nous avons d'abord mis en place une campagne d'affichage pour sensibiliser les Manceaux. D'ici quelques semaines, nous passerons à la phase de répression", assure Christope Counil, maire adjoint du Mans. "

Une amende de 68 euros

Les affiches placardées dans les rues du Mans rappellent effectivement le montant de l'amende : 68 euros. "Cela va devenir une mission prioritaire de la police municipale. Je vais leur demander exceptionnellement de faire du chiffre", explique Christophe Counil qui imagine même des travaux d'intérêt général pour ceux qui ne veulent pas payer.