Le Mans : 300 manifestants défilent pour la hausse des retraites

Plus de 300 personnes étaient réunies ce 31 mars place des Jacobins, au Mans, pour défendre les droits des retraités suite à l'appel national de neuf organisations syndicales et associations de retraités. Parmi les revendications : hausse de la retraite et renfort des services publics .