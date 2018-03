4 000 personnes ont manifesté ce jeudi matin dans les rues du Mans. Parmi eux, des fonctionnaires, mais aussi des salariés du privé, des retraités, des étudiants et des lycéens, qui dénoncent la "casse du modèle social", et des suppressions de postes dans la fonction publique.

Le Mans, France

Ils sont profs, soignants, cantonniers, mais aussi chauffeurs poids lourd, retraités, étudiants et lycéens. Environ 4 000 personnes ont manifesté ce jeudi 22 mars, dans les rues du Mans.

Le cortège s'est élancé de la place de la préfecture, vers la République, place de l'Eperon, avant de revenir à la préfecture via la place des Jacobins et la place Lionel Lecouteux. Comme partout en France, les manifestants répondaient à l'appel d'une intersyndicale, pour dénoncer la "casse de la fonction publique" par le gouvernement, notamment la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, mais aussi la dégradation des conditions de travail dans les hôpitaux, la hausse de la CSG...

Un 22 mars en guise de symbole

Et cette date du 22 mars résonne d'une manière un peu particulière pour certains manifestants. Il y a 50 ans, jour pour jour, un mouvement étudiant à l'Université de Nanterre semait les graines de ce qui deviendra mai 68. Ce jeudi, dans le cortège, ils sont nombreux à appeler de leurs vœux une nouvelle mobilisation, de nouveaux débrayages, pour faire bouger les lignes. "Il faut au moins ça pour qu'Emmanuel Macron comprenne", assure une militante, drapeau de la CGT à la main.

Pouvoir d'achat, conditions de travail, suppressions de postes. Les revendications sont nombreuses. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Parmi les manifestants, de nombreux syndicalistes de la fonction publique, de l'hôpital du Mans, de l'hôpital spécialisé d'Allonnes, ou encore du service des impôts, mais aussi du privé. Comme ce salarié d'une grande entreprise de transport, venu soutenir ses collègues. "Si on ne fait rien, nous serons les suivants."

Des étudiants dans le cortège

Des lycéens et des étudiants se sont également joints au rassemblement. Ils sont opposés au nouveau système d'orientation Parcoursup, mais aussi à la sélection à l'Université. Une représentante de l'Unef, l'un des principaux syndicats étudiants, glisse : "Il y a cinquante ans, le gouvernement cherchait à restreindre les portes de la fac, pour que les enfants d'ouvriers et d'ouvrières n'aient pas accès aux études supérieures. Aujourd'hui, on est dans cette même logique." Un lycéen de terminale, T-Shirt avec un logo anarchiste sur le dos et Rangers aux pieds renchérit : "Il faut un mai 68, mais en 2018 !"

Le rassemblement s'est dispersé vers 12h15. Après la manifestation, quelques groupes se sont formés, des étudiants ont tenu une assemblée générale, assis en rond devant la préfecture, pour faire le point sur la poursuite du mouvement. Donnant à cette fin de cette mobilisation, un petit air de Nuit Debout.