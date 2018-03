Le Mans, France

Ils s'étaient donné rendez-vous chemin au boeufs, à côté de la salle d'Antares. Environ 500 motards, de Sarthe, de l'Orne et de l'Eure ont manifesté ce samedi après-midi, au Mans et dans les alentours. Ils sont notamment passés par Yvré L'évèque et Béner, avant de finir devant la préfecture, dans le centre-ville.

Une mobilisation en baisse par rapport à la précédente, début février, qui avait réuni 1500 à 2000 personnes. Mais qui a suffit pour créer de gros ralentissements, et gêner la circulation des transports en commun.

Un ras-le-bol

Sur les pare-brises des véhicules, des affichettes, avec le logo 80km/h barré, et de nombreux doigts d'honneur. Comme un message envoyé au gouvernement. C'est le cas de Jean-Luc, qui avait déjà manifesté le mois dernier. "Le gouvernement, on en a marre, tempête-t-il. "Avec les lois qu'ils nous pondent, on en a ras-le-bol. C'est pour ça que je suis revenu pour faire la deuxième. Et s'il y en a une troisième, je ferai la troisième. Et si il y en a une quatrième, je ferai la quatrième. Je ne laisserai rien passer!"

Certains manifestants ont redoublé d'imagination. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Jean Pierre est du même avis, tout comme la Fédération des motards en colère sarthois (FFMC72). Pour lui, l'argument de la baisse de la mortalité routière ne tient pas la route. Ce serait même tout l'inverse. "Il y en aura même le double, assure ce retraité. Car tout le monde va être agacé si l'on est coincé derrière un camion. Et tout le monde va essayer de doubler, avec le risque d'avoir un accident. Je manifesterai jusqu'au bout." En 2017, les motards sarthois avaient particulièrement été touchés sur les routes, avec 18 décès, soit trois fois plus qu'en 2016. Anne est secrétaire de la FFMC72. Pour elle, le gouvernement se trompe de combat "Il ferait mieux de combattre le téléphone au volant"

Maintenir la pression

Et pour elle, ce n'est pas parce que Benjamin Grivaux, le porte-parole du gouvernement, a confirmé vouloir appliquer la mesure dès le premier juillet qu'il faut s'avouer vaincu. "Il y va, mais nous aussi on y va ! Il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent", assure la représentante. "C'est d'ailleurs un petit peu dommage qu'il n'y ait que les motards à se faire entendre, cela concerne tout le monde. Les voitures, on ne les voit pas. On appelle tous les usagers de la route à nous rejoindre." Ce jeudi, au Mans, une cinquantaine de conducteurs de voitures avaient tout de même répondu à l'appel à manifester.

Pour les motards et automobilistes présents, le gouvernement se trompe de combat. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Des motards en colère qui ne comptent pas laisser retomber la pression. Prochain rassemblement prévu, ce sera à l'occasion d'une mobilisation nationale, les 14 et 15 avril prochain. Les sarthois se rendront à Flers, dans l'Orne.