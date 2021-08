Le Mans : avec les premières chaleurs, les glaces font un carton

Les températures estivales arrivent enfin en Sarthe. Avec le retour du beau temps et les premières chaleurs, les touristes et les Sarthois reprennent d'assaut les stands de glaces. C'est le cas au Mans où les queues se forment dès le milieu d'après-midi.

Qui dit beau temps et chaleur, dit rafraîchissement et glace. Après un mois de juillet marqué par des températures en dessous des moyennes de saison, c'est enfin le retour du soleil en Sarthe. Avec un thermomètre avoisinant les 30 degrés, c'est le retour de la queue chez les glaciers. Au Mans, les queues devant les glaciers commencent dès 15 heures de l'après-midi. Béatrice, en vacances en Sarthe n'a pas hésité à s'arrêter chez un glacier en pleine après-midi pour offrir une glace à sa fille qui n'attendait que ça. " Elle me réclame un sorbet depuis deux heures. C'est vrai qu'avec la chaleur, c'est un peu le petit plaisir des vacances", s'enthousiasme la mère de famille, qui dans le même temps s'est offert une glace à la fraise.

La glace, nouvelle parade au pass sanitaire

Micheline et Annick, retraitée Mancelle, se sont-elles aussi arrêtées chez le glacier pour déguster deux glaces à l'italienne. Un dessert qu'elles privilégient car pratique à déguster en temps de crise sanitaire. "Mon amie n'a pas encore son pass sanitaire donc on ne peut pas manger en terrasse. Là au moins la glace on peut la manger où on veut, c'est ça qui est pratique", confie Micheline. Assise sur un banc, Léna 21 ans déguste sa glace en solitaire. Un plaisir qu'elle n'avait pas retrouvé depuis le début de l'été et qu'elle savoure. " J'ai pris une glace à la vanille car je retrouve des parfums exotiques qui me rappelle les vacances et les voyages. Après l'année compliquée que l'on a vécu ça fait vraiment du bien".

Une vente de glaces qui a doublée depuis deux jours

Au niveau du stand de glace du chocolatier Bellanger rue de l'étoile, des dizaines de personnes attendent impatiemment leur cornet. Pour Béatrice, responsable de la chocolaterie, l'affluence n'a jamais été aussi importante depuis le début de l'été. "On a doublé notre vente de glaces depuis mercredi. Les gens sortent et ont envie de manger la glace en se promenant, c'est la différence avec le début de l'été où il n'a pas fait beau. Pour nous c'est vraiment le début d'une bonne période". Un stand qui a aussi tenu à se renouveler cet été en proposant des glaces à l'italienne.